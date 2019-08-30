Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

Задержанных на вчерашнем митинге против строительства полигона в Шиесе активистов незарегистрированной партии "Другая Россия" Сергея Гребнева и Александра Яшина отпустили вечером 30 августа под обязательство о явке в суд, сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь петербургского отделения партии Любовь Шатохина.

В отношении Гребнева и Яшина составили протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушения правил проведения массового мероприятия) за участие в акции возле представительства МИД РФ по поводу высказываний министра Сергея Лаврова о возможности передачи части Южных Курил Японии, состоявшейся в минувший вторник.

О дате заседания суда активистов уведомят позже. Как сообщила представитель "Другой России" им обещали прислать об этом смс из суда.