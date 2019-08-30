Суд зарегистрировал новые иски о снятии с выборов Пивоварова и Грязневич

В Куйбышевский районный суд вечером 30 августа поступило два новых исковых заявления об отмене регистрации кандидатов в МО №78 Андрея Пивоварова и Натальи Грязневич.

Координатора проекта "Объединенные демократы" Пивоварова снять с выборов планировала временно неработающая (по данным сайта Горизбиркома) самовыдвиженка Ольга Ус. Исковое заявление оставлено без движения. Отметим, сегодня Куйбышевский райсуд рассматривал иск представительницы "Единой России" Надежды Наскидаевой, уже во второй раз пытавшейся снять Андрея Пивоварова с выборов через суд и вновь потерпевшей в этом неудачу.

Против Натальи Грязневич иск подал самовыдвиженец Дмитрий Кумановский. На сайте Горизбиркома указано, что он работает в ЗАО "Ленмонтажстрой". Заявление также пока оставлено без движения. Наталья Грязневич узнала об иске против нее от ЗАКС.Ру и не смогла предположить, какие основания для снятия с выборов могли привести в своих жалобах заявители. По мнению самовыдвиженки, ее и Пивоварова провластные силы хотят снять с муниципальных выборов любыми способами.

Напомним, Наталью Грязневич уже пытались снять с выборов через суд. Тогда иск против нее подала кандидат от "Единой России" Лариса Умнова. Суд встал на сторону Грязневич.

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