Режиссеры тоже снимаются

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко 30 августа во время заключительного раунда дебатов заявил, что намерен сняться с выборов. Эксперты ожидают снижение явки избирателей, а вместе с тем шансов на второй тур.

- Я не хочу играть в эти игры! Карта-то крапленая. Пять тузов в колоде. Я пришел играть в футбол, а мне говорят: «Нет, мы будем играть в подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком. Я снимаю свое имя с выборов, меня больше там не будет, - заявил режиссер-коммунист Владимир Бортко 30 августа, перед тем как покинуть студию телеканала «Санкт-Петербург», где в прямом эфире проходил заключительный раунд дебатов кандидатов в губернаторы.

Кандидаты в эфире обсуждали социальные проблемы города. Бортко раз за разом «пропускал ход», чтобы сохранить время и сделать большое заявление в конце. Накопилось 7 минут. Большую часть из них он потратил на критику идеи голосования на экстерриториальных участках в Ленинградской и Псковской областях. Бортко и раньше ругал Горизбирком за эти планы и даже предлагал своим соперникам Надежде Тихоновой («Справедливая Россия») и Михаилу Амосову («Гражданская платформа») совместно сняться в знак протеста. Договориться не удалось и тема, казалось, забылась.

Во время дебатов коммунист показал ответ главы ЦИК Эллы Памфиловой на свой депутатский запрос. Памфилова, как отметил Бортко, его позицию по «дачным» участкам поддержала, но призналась, что никак повлиять на решение петербургской избирательной комиссии не может. Также кандидат рассказал, что «разные компетентные люди» заверили его, что он получит на выборах 17%, займет второе место, но во второй тур не попадет.

Член КПРФ заявил, что утром в субботу, 31 августа, подаст в Горизбирком заявление о снятии с выборов. После этого он покинул студию, а дебаты продолжились.

- Стрессоустойчивость подвела, - откликнулся идущий на выборы самовыдвиженцем врио губернатора Петербурга Александр Беглов, отметив, что ему жаль, что «мы потеряли бойца».

Михаил Амосов, в свою очередь, заявил, что можно сдаться, а можно, как он, найти наблюдателей для работы на экстерриториальных участках.

- Амосов после выхода из студии просто добил Бортко, - полагает политконсультант Александр Ершов. – Не важно, насколько это заявление было серьезным по факту. Важно, что Бортко уже не было в студии и последнее слово оказалось за Амосовым. Он использовал этот шанс на все 100%, по содержанию разбив аргумент Бортко и обозначив словами «нельзя сдаваться» поступок Владимира Владимировича. Мне кажется, это во многом переломный момент кампании. Электорат Бортко не поднимется на протест, а просто воспримет его как человека, который не оправдал их ожидания. Люди просто не пойдут на выборы, в том числе голосовать за муниципальных кандидатов от компартии.

Подобной точки зрения придерживается и доверенное лицо Бортко, депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко. В разговоре с ЗАКС.Ру он назвал решение кандидата-коммуниста неправильным и выгодным штабу лидера предвыборной гонки, посетовав на то, что людей левых взглядов теперь придет на выборы значительно меньше, что, в свою очередь, уменьшит шансы на второй тур.

- Если бы Амосов и Тихонова тоже снялись с выборов, тогда бы это имело смысл. А так, такое ощущение, что снимается человек, который действительно мог отнять у Беглова голоса и перевести ситуацию во второй тур. Штабу Беглова теперь будет легче, - заявил Шевченко.

Позже в своем Telegram-канале он выложил советский плакат «Дезертир! Не предавай братьев. Вернись и искупи позор!», а в эфире «Эха-Москвы» назвал «предательством» решение кандидата. Напомним, зимой Шевченко рассматривали в партии как одного из возможных кандидатов в губернаторы Петербурга. Сам он сначала говорил, что готов пойти на выборы и самовыдвиженцем, но затем решил поддержать кандидатуру Бортко.

Кандидата от КПРФ и, правда, в городе воспринимали наиболее вероятным кандидатом на попадание во второй тур. Он уже второй созыв работает в Госдуме и прекрасно известен петербуржцам как кинорежиссер. Кандидаты от КПРФ занимали в Петербурге вторые места и на президентских, и на прошлых губернаторских выборах. В эту кампанию, по итогам немногочисленных опросов общественного мнения, Бортко также неизменно занимал вторую строчку.

Коммуниста больше, чем других кандидатов, высмеивали «фейковые» группы поддержки в Facebook. Через час после заявления Бортко о намерении сняться с выборов в одном из подобных интернет-сообществ появился пост с призывом коммунистов бойкотировать единый день голосования.

Кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова призналась ЗАКС.Ру, что ее удивило решение соперника по выборам. Она считает, что Бортко подвел своих однопартийцев и избирателей.

- Я бы этого никогда не сделала, и не сделаю, потому что в меня верят люди, меня выдвинула партия. Я не понимаю, как можно было так подвести своих коллег, вот честно. Как, главное, подвести людей, подвести людей, которые в тебя верят. Мне это не понятно, - заявила Тихонова.

С ней солидарен другой кандидат и коллега по ЗакСу Михаил Амосов, заверивший общественность, что путем Бортко идти не намерен:

- А в чем смысл снятия? Ну, снялись мы все, через три месяца назначаются следующие выборы. Кто сказал, что это будет хорошо? Что прямо всех допустят? «Муниципальный фильтр» отменят? Это что за наивные такие представления? Кто это нам пообещал? Я думаю, что так не будет. Поэтому надо участвовать в выборах.

Лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова в разговоре с ЗАКС.Ру высказала мнение, что коммунисты всегда работали в тесной связке с партией власти и решение Бортко сыграет на руку Беглову. А руководитель фракции Партия роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева предположила, что демарш кандидата плохо отразится на репутации петербургского отделения компартии.

- Если у него была цель укрепить позиции КПРФ в городе, то его снятие позиции КПРФ не укрепляет, - уверена Дмитриева.

Сам Бортко заявил, что принимал решение самостоятельно, не советуясь с федеральным руководством КПРФ и готов понести наказание. Первый секретарь петербургского отделения компартии Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что тоже не была в курсе планов кандидата и узнала о них, когда смотрела дебаты.

Между тем, еще до дебатов пресс-центр кандидата от КПРФ разослал сообщения о намеченной на 31 августа пресс-конференции Бортко, на которой тот должен сделать «сенсационные заявления». Руководитель пресс-центра Герман Садулаев пообещал ЗАКС.Ру еще один «сюрприз» от режиссера-коммуниста.

Сергей Еремеев, София Саттарова

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