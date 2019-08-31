"Коммунисты России" считают демарш Бортко "низкой клоунадой"

В стане конкурирующей с КПРФ партией сталинистского толка "Коммунисты России" негативно отнеслись к решению кинорежиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с губернаторских выборов. На их сайте устами политика Сергея Малинковича говорится о том, что этот поступок есть не что иное, как "низкая клоунада" и что лидер КПРФ Геннадий Зюганов напрасно пытается всех "держать за дураков". Последний довод объясняется тем, что 30 августа лидер думских коммунистов записал видеообращение с призывом голосовать за Бортко, который в тот же день и снялся. За режиссера призывал голосовать и незарегистрированный кандидат от "Коммунистов России" Михаил Машковцев.

"Это такой стыд и позор, какого даже от такой не всегда последовательной партии, как КПРФ, мы не ожидали. Никого не могут обмануть слова Бортко о том, что это его самостоятельное решение и лепет Ходуновой и Афонина о том, что они-де ничего не знали. Всем все прекрасно понятно", - сокрушается Малинкович.

По его словам, теперь "Коммунисты России" находятся в процессе выработки решения, за кого в их положении и с их специфической идеологией целесообразно голосовать 8 сентября.

Владимир Бортко объявил о своем решении на теледебатах с остальными кандидатами, сказав, что не хочет играть в игру "с краплеными картами" и демонстративно покинув студию.

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