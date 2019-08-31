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11:17

Вопреки уговорам Миненко Бортко подал в ГИК заявление о снятии с выборов

фото ЗакС политика Вопреки уговорам Миненко Бортко подал в ГИК заявление о снятии с выборов

Сенсационно объявивший вечером 30 августа о своем снятии с губернаторской гонки коммунист Владимир Бортко заверил журналистов в том, что сдержал слово, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Утром он посетил Горизбирком и подал необходимое для исполнения процедуры заявление.

Отказавшийся от борьбы кандидат признался, что руководитель ГИК Виктор Миненко пытался его отговорить, но аргументы последнего Бортко счел неубедительными.

Заявляя о своем снятии в телеэфире, Бортко объяснил свое решение нежеланием участвовать в нечестном соревновании.

Как сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский, по той причине, что уже нет времени заказывать миллионы бюллетеней нового образца, фамилию Бортко чиновникам придется вычеркивать вручную.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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