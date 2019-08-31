Бортко рассказал, что Кириенко отговаривал его сниматься с выборов

Депутат Госдумы от КПРФ и кинорежиссер Владимир Бортко подтвердил журналистам, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко пытался отговорить его сниматься с выборов губернатора Петербурга. По словам кандидата, встреча состоялась в четверг, 29 августа, за день до дебатов, на которых коммунист объявил, что сходит с губернаторской гонки.

- Меня позвали, чтобы спросить, что я собираюсь делать, поскольку я не совсем утаил все это… Просочилась информация. Как ни странно, меня пытались отговорить от этого решения, - заявил Бортко 31 августа во время своей пресс-конференции.

При этом коммунист подтвердил, что не советовался по поводу своего желания отказаться от участия в выборах ни с региональным, ни с партийным руководством КПРФ, а в известность поставил только нескольких членов своего штаба.

Напомним, Бортко объявил о желании сняться с выборов вечером 30 августа во время дебатов, которые шли в прямом эфире телеканала “Санкт-Петербург”. На следующее утро он отнес соответствующее заявление в петербургскую городскую избирательную комиссию. По словам коммуниста, глава Горизбиркома Виктор Миненко тоже безуспешно пытался его отговорить.

Сергей Еремеев

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