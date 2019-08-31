Юлия Галямина вышла на свободу после трех подряд административных арестов

Столичный муниципальный депутат и несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина покинула стены спецприемника после третьего подряд административного ареста. На этот раз ее не караулили полицейские, и ей удалось отправиться по своим делам, сообщила она сама в Twitter.

На последнем суде она заявляла о том, что квалифицирует свое преследование как целиком политически мотивированное.

Ранее по "митинговым" статьям, обвиняемая всякий раз в организации несанкционированных митингов за допуск кандидатов в Мосгордуму, она получала 15 и два раза по 10 суток.