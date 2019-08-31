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Муниципал

14:12

В КПРФ опасаются снижения явки на муниципальные выборы после заявления Бортко

фото ЗакС политика В КПРФ опасаются снижения явки на муниципальные выборы после заявления Бортко

Одной из главных задач петербургского отделения КПРФ в первую неделю сентября будет борьба за явку левого электората на муниципальные выборы, сообщила ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Ольга Ходунова.

Она отметила, что из-за решения режиссера-коммуниста Владимира Бортко сняться с губернаторских выборов многие его потенциальные избиратели, возможно, передумают идти на избирательные участки. 

- Подобные заявления (о снятии с губернаторской гонки - прим. ЗАКС.Ру) могут уменьшить количество пришедших на муниципальные выборы. На губернаторские выборы явка всегда больше. Человек, который хотел проголосовать за Бортко, на муниципальные выборы может не пойти, - заявила Ходунова. - Наша задача за восемь дней сделать так, чтобы явка не упала, чтобы решение конкретного человека на нее не повлияло.

Лидер петербургского отделения КПРФ напомнила, что всего от коммунистов на выборы пошли порядка 800 человек. Партия участвовала в более 50 судебных заседаний по искам, связанным с муниципальной кампанией.

Сам Бортко, напротив, заявил, что его отказ участвовать в губернаторских выборах поднимет интерес к КПРФ и ее муниципальным кандидатом.

- Идут муниципальные выборы. Я не могу выиграть. Но они-то могут! Они могут и должны это сделать. В какой-то степени я это сделал, чтобы поднять… Потому что партия существует на свете, это не просто так. От кого Амосов идет, напомните? “Платформа” какая-то. А это не какая-то “платформа”. Это серьезнейшая организация. Думаю, то, что я сделал, сыграет на пользу в выборах муниципальных, - заявил Бортко во время своей пресс-конференции.

Член КПРФ и кандидат в муниципальные депутаты МО № 75 Стэфан Геращенко рассказал ЗАКС.Ру, что печатал на своих агитационных листовках призывы голосовать не только за себя, но и за Бортко. Поступок снявшегося с выборов режиссера он считает предательством.

- Мы кандидаты в депутаты муниципальных образований плюем на этого предателя. К сожалению, он нанес нам большой ущерб - возможно даже, непоправимый - на этих выборах. Но мы будем идти до конца. В конце концов, мы защищаем интересы жителей города, трудящихся. А коммунистическая идея видела ренегатов и похуже, например, Михаила Сергеевича Горбачева, - поделился Геращенко.

Напомним, Бортко объявил о намерении сняться с выборов губернатора Петербурга во время телевизионных дебатов вечером 30 августа. На следующий день он подал заявление в Горизбирком с просьбой аннулировать свою регистрацию. Кандидат объяснил, что не хочет “играть в поддавки” и не верит в возможность второго тура на губернаторских выборах. По его словам, на выборах готовятся фальсификации, из-за которых возможности победить у кандидата от КПРФ не будет. 

Бортко заявил, что не обсуждал свое решение с федеральным и региональным руководством партии. Однако он подтвердил журналистам, что за день до объявления о снятии встречался с первым заместителем администрации президента Сергеем Кириенко. По словам Бортко, к Кириенко каким-то образом “просочилась информация” о намерениях коммуниста покинуть губернаторскую гонку, и представитель администрации президента уговаривал его отказаться от этого решения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:10    
Советую посмотреть всем!
https://www.youtube.com/watch?v=1ofKCoBzTSI&fbclid=IwAR28ElB8s_B_XdzwsP0lljUwgYMnZE-OQyrvoM30ZJYjY0T2WdzWkaCP3Ak

14:21    
КПРФ тотально предала марксизм-ленинизм! В ней сейчас такой сброд безыдейных прилипал, что выходка Бортко никого не должна удивлять!

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