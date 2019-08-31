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14:51

Московское несанкционированное шествие пока не омрачается задержаниями

фото ЗакС политика Московское несанкционированное шествие пока не омрачается задержаниями

Инициированная юристом ФБК и незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь несогласованная прогулка по центру столицы за свободу собраний и освобождение политзаключенных к удивлению ее участников уже целый час обходится без задержаний. В отличие от предыдущих летних акций оппозиции, тоже несогласованных, правоохранители ведут себя подчеркнуто вежливо. Единственная их просьба - двигаться по тротуару.

Соболь идет в центре основной колонны, окруженная толпой журналистов. По ее словам, она еще не оправилась от голодовки. Другую колонну возглавляет политик Григорий Явлинский.

Журналисты различных СМИ сходятся на том, что в акции принимает участие несколько тысяч москвичей. Многие из них скандируют слоган "Россия будет свободной!".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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