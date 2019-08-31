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Новости

15:43

Матвиенко составила идеальный портрет губернатора

фото ЗакС политика Матвиенко составила идеальный портрет губернатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пофантазировала насчет будущего губернатора, насчет тех его личностных и профессиональных качеств, которые были бы для нее желанны. Помимо такой обязательной составляющей, как любовь к городу и умение хорошо ориентироваться в нем и его проблемах, для нее важны специальные черты характера.

"Очень важно, чтобы руководитель был смелым, чтобы он умел принимать решения, когда уверен, что это нужно для города, чтобы не боялся трудностей, которые ожидают. Еще должна быть воля, ведь можно не принимать решения - так проще <...>, но без движения вперед, город застынет", - приводит ее суждения ТАСС.

По мнению чиновницы, полного единения вокруг фигуры губернатора не может быть в природе, но по ключевым вопросам граждане должны быть солидарны с законно избранным градоначальником.

Напомним, Матвиенко возглавляла Петербург с 2003 по 2011 годы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:51    
Матвиенко, Беглов, Вахмистров! Вспомните 2000- е! Именно тогда у нас появились обманутые дольщики. Т. Валя, не лезьте. Вы уже надоели.

18:41    
хороший вкус у шлюшки

17:17    
Фраза "...граждане должны быть солидарны с законно избранным градоначальником" означает: на кого я пальцем покажу, того и будете любить, ценить и уважать,  планить налоги и ублажать!!!

16:53    
16:10 Главой города был тогда предисполкома Ленгорсовета Ходырев. Романов был областным партийным руководителем коммунистов.

16:10    
Идеальным главой нашего города был Гр.Вас.Романов! Вечная и светлая память ему! Все остальные были намного слабее его!

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