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16:30

Павловский: Собянин залег на дно

фото ЗакС политика Павловский: Собянин залег на дно

Политолог Глеб Павловский оценил публичное поведение столичного мэра Сергея Собянина в течение последних недель, во время протестов - почти отсутствующее. Помимо того объяснения, что Собянин в принципе не политик и никогда им не был, у эксперта имеется еще одна версия: он чего-то выжидает и не хочет никак себя проявлять на публике, чтобы не допустить политической ошибки.

"Это модель поведения Дмитрия Анатольевича Медведева в 2011 году - "лишь бы не было хуже". И он решил, что надо лечь на дно и притвориться дном, днищем. При этом я считаю, что это он, а не силовики, отменил разрешение проведение митинга, то есть, это прямое нарушение закона. Собянин обычно этого избегал, то есть, это такая демонстрация лояльности в извращенной форме", - отметил он в эфире телеканала RTVi.

По словам Павловского, Собянину очень обидно из-за того, что его не считают хозяином города граждане и что вместе с тем он не может себе позволить в полной мере им быть.

Отметим, что с середины июля единственным заметным выступлением мэра стало то, во время которого он в очень нетипичной для себе манере похвалил силовиков за грубые разгоны митингов. Публицисты и политологи в большинстве своем склонялись мнению, что текст этот ему писали не его непосредственные подчиненные, а зачитать его на камеру с "ледяным" лицом заставили из Кремля.

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17:54    
Собянин, вернее его люди, победят на выборах 8 сентября-это главное! Всё остальное-сущая ерунда!

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