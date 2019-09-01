Три новые станции Фрунзенского радиуса откроют 5 сентября

Новые станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" - презентуют горожанам 5 сентября, извещает пресс-служба Смольного.

Церемония стартует в 11:00.

Накануне, 31 августа, вечером временный градоначальник Петербурга Александр Беглов в очередной раз проверил ход работ на трех объектах.

"Все практически готово, но имеются определенные недостатки, которые должны быть устранены, потому что это будет влиять на качество обслуживания пассажиров", - отметил врио.

На станциях закончены отделочные работы, установлены инженерные системы, противопожарные датчики, освещение, - платформы готовы к оперативному запуску.

Открыть новые станции к 1 сентября 2019 года подрядчик их строительства - компания "Метрострой" - обещал ещё в феврале. несмотря на то, что изначально должен была сдать их в конце 2018 года.

Предприятие и Смольный обвиняли в срывах сроков друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Калининской линии.

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