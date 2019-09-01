"Браво!": Шевченко передумал и теперь считает, что Бортко "эффектно" выбыл из губернаторской гонки

Сторонних "левых" убеждений, журналист Максим Шевченко поспешно извинился перед покинувшим губернаторскую гонку режиссером Владимиром Бортко, которого около суток назад в красочных выражениях обвинил в предательстве.

Послушав доводы в пользу ухода, озвученные Бортко во время "прощальной" пресс-конференции, Шевченко пришел к выводу, что они убедительны. Художественный деятель, напомним, сообщил, что его крайне не устраивает организация выборов - а именно, обустройство "дачных" участков в Псковской и Ленинградской областях, что несомненно приведет к массовым вбросам и фальсификациям. В связи с этим Бортко, объявивший себя "политическим трупом", и заявил, что уходит с политической арены.

"Фактически своим поступком Бортко разрушил весь тупой примитивный выборный спектакль и нанёс очень сильный удар по репутации власти. Но Владимир Владимирович на этой репутации ещё и артистично потоптался, упомянув Кириенко, который его уговаривал остаться. Если бы у власти и ее обслуги были совесть и достоинство, власть бы сконфузилась и застеснялась. Браво!" - пишет Шевченко у себя в Telegram-канале.

Обозреватель уверен, что, именно благодаря "эффектному уходу", Бортко, будучи "свободным художником" и коммунистом, сорвал с власти все её маски и "обнажил ничтожность" происходящего на политической сцене спектакля.

Резюмируя свой пассаж в адрес снявшегося кандидата от компартии, журналист похвалил режиссера за мужество, храбрость и "плевок в рожу Системе".

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