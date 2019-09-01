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13:26

В Купчино открылся новый офис врача общей практики

фото ЗакС политика В Купчино открылся новый офис врача общей практики

Вице-губернатор Анна Митянина в компании с главой Фрунзенского района Константином Серовым приняла участие в церемонии открытия нового офиса врача общей практики в ЖК "София" на Южном шоссе.

"Район активно застраивается. С учётом прироста большого количества жилья растёт и количество людей, которые нуждаются в медицинской помощи", - отметила чиновница во время осмотра помещений.

Офис представляет собой отделение расположенной неподалеку городской поликлиники №56. Все врачебные кабинеты оборудованы по современным стандартам. Предполагается, что благодаря данному отделению работа медучреждения будет разгружена: офис рассчитан на обслуживание 12 тысяч горожан.

Рядом со взрослым отделением в ЖК "София" появилось также и детское.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:56    
Очень хотелось бы почитать высер какого-нибудь "оппозиционера" об этом событии. Для тупорылых "писателей" могу подсказать. Это Брехлов (так "остроумно" они зовут губернатора) специально к выборам сделал хорошее дело для жителей. Но  !!! Верить ему нельзя ! Офис закроют сразу после выборов, и вообще, там ничего нет, пустые помещения, кровавая воровская власть врёт как обычно и всё разворовала ! Неплохо получилось ? Дарю, тупорылые ! Гонорар оставьте себе на пиво. Только почему-то мне кажется, что большинство тех, кому я пишу, не поймёт мой издевательский юмор. Для понимания нужно больше одной извилины.

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