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Муниципал

15:15

ИКМО "Ульянка" хочет через суд снять с выборов выдвиженцев от экодвижения

фото ЗакС политика ИКМО "Ульянка" хочет через суд снять с выборов выдвиженцев от экодвижения

Избирательная комиссия муниципалитета "Ульянка" решила через суд снять с выборов 12 кандидатов от экологического движения "Ульянка Экология", известили накануне, 31 августа, активисты у себя в паблике "ВКонтакте".

Общественники предполагают, что "дело" может носить "заказной характер". 

"Первым "звоночком" было то, что избирательная комиссия, уже после того, как приняла нашу биографию для печати на стендах в местах голосования и для размещения в местной газете, поняла, что в ней указана наша принадлежность к движению "Ульянка Экология", и быстро "переобулась". Видимо, поняв, что кандидаты из "Единой России" не имеют данных регалий, и в лицах избирателей будут выглядеть менее интересно, избирательная комиссия показала постановление, которое, оказывается, было вынесено до подачи биографий, и в котором сказано, что в биографии кандидата общественные движения не указываются", - поделились представители экодвижения догадками.

Заседание Кировского райсуда, на котором будет рассматриваться иск ИКМО к активистам, состоится завтра, 2 сентября.

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