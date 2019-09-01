Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:24

Предвыборная прогулка Слабуновой

фото ЗакС политика Предвыборная прогулка Слабуновой

Жители Пушкина прогулялись по Баболовскому парку в компании с главой “Яблока” Эмилией Слабуновой и депутатом Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским. Во время встречи обсуждали предстоящие выборы, неоконченный ремонт гимназии №406 и защита Пулковской обсерватории от строительства жилого квартала. 

Председатель партии “Яблоко” Эмилия Слабунова должна была встретиться с жителями Пушкина в отеле “Натали”. Но за несколько дней до назначенной даты руководство гостиницы отказалось предоставлять площадку, сославшись на технические проблемы. В итоге общаться решили на узеньких тропинках Баболовского парка. 

На встречу с руководителем партии “Яблоко” Эмилией Слабуновой пришли около 20 человек, среди которых был депутат Законодательного собрания Борис Вишневский и координатор движения “Гражданин Пушкин” Александр Беляев. Гуляющие уместились по три человека в несколько рядов на узкой тропке. Обсуждали главные проблемы: за кого голосовать 8 сентября и надо ли идти на выборы, когда доделают ремонт в гимназии №406 и как защитить Пулковскую обсерваторию от застройки на охранной территории. 

Метрах в пяти от участников неторопливо следовали двое мужчин средних лет в полицейской форме. Сотрудники правоохранительных органов устало шагали за группой и останавливались ровно в тот момент, когда участники встречи делали небольшие «привалы». Позже кто-то из организаторов сказал, что еще двое полицейских якобы ушли в кусты, чтобы наблюдать за пришедшими. 

- Я по этому участку все время езжу. Никогда не было полиции! - говорила местная жительница.  

Участники встречи старались как можно больше рассказать Слабуновой о том, как проходят в Петербурге муниципальные выборы и с какими проблемами борются жители Пушкина. Пообщаться с каждым удавалось, лишь когда мирное шествие останавливалось и все становились в круг. 

- Как Путин у нас 20 лет, так и они у нас 20 лет, - жаловалась жительница Пушкина окружающим на местную власть. 

Кто-то из пришедших после разговоров о муниципальных выборах переключился на губернаторскую кампанию и поинтересовался мнением Слабуновой о том, почему депутат ЗакСа от Партии Роста Оксана Дмитриева не стала выдвигать свою кандидатуру. В ответ лидер “Яблока” предположила, что Дмитриева, вероятно, надеется на другую должность в Смольном.

Позже Эмилия Слабунова рассказала ЗАКС.Ру, что такое мнение у нее сложилось исходя из поведения Дмитриевой, которая “не критикует господина Беглова, не выдвинулась на эти выборы, хотя она прекрасно знает об электоральной поддержке”. Глава “Яблока” считает, что, возможно, у депутата ЗакСа есть “некие договоренности” или она “питает какие-то надежды”.  Сама Дмитриева, впрочем, не раз заявляла, что не желает участвовать в выборах, так как ей не позволят собрать необходимое для регистрации кандидатом число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, ведь 90% мундепов представляют «Единую Россию».   

Слабунова во время остановок обращалась к окружающим с просьбой донести до каждого знакомого, что на выборы нужно идти и голосовать. 

- Самая главная задача: прийти и привести всех, кого возможно, 8 сентября на выборы, - призывала глава “Яблока”. 

В ответ одна из пришедших женщин возразила, что “система отработана” и  власти все равно как-нибудь найдут способ остаться на местах. 

Когда движение продолжилось и участники прогулки снова разбились на маленькие группы, Слабунова старалась как можно больше узнать у активистов и неравнодушных жителей про ситуацию с Пулковской обсерваторией и недостроенную школу в Пушкине. Впрочем, в этих темах тоже все равно мелькала тема политики. 

Слабунова рассказала, что после встречи с общественниками “Яблоко” потребует от ЮНЕСКО доклад консультативной миссии по оценке общего состояния исторической части Петербурга и связанных с ней памятников.  

Обсерватория и прилегающая территория находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Но городские власти разрешили частично строительство на участке около научного учреждения. Члены ЮНЕСКО выяснят, может ли застройка навредить архитектурному ансамблю. Свои выводы международная организация должна представить в докладе, который хочет запросить Слабунова. 

- Возможно, что он поступил. Возможно, он имеет нелицеприятные отзывы. Мы допускаем, что до губернаторских выборов доклад придерживают, чтобы не портить ту благостную картину, которую пытаются обеспечить для кандидата, - считает Слабунова. 

Предложить решение вопроса с гимназией №406  в Пушкине, ремонт которой не могут завершить в срок, оказалось сложнее. По мнению Слабуновой, стройку могут затянуть еще на год из-за смены подрядчика. Глава “Яблока” считает, что власти должны дать местным жителям контролировать строительство соцобъектов. 

- Силой общественного давления нужно держать все на контроле. Сейчас нет ни общественного контроля, ни политического. Власть работает в закрытом режиме. <...> У нас все проблемы и градозащитные, и экологические имеют политический характер, - заключила Слабунова.  

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:42    
Такие умные люди, а строят из себя непонимаек. Полицейские сопровождали компанию для из же безопасности. Не у всех встречных крепкие нервы. Увидев наглую морду пархатого паскудника кролика, некоторые могли не сдержаться. Спасибо надо сказать власти !

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:07 Муниципал: Тихонова попросила ГИК пересмотреть жалобу на отказ эсерам в регистрации в МО "Ржевка"

18:00 Ищущую коррупцию в Смольном и ЖКХ активистку замуровали в собственной квартире

17:19 Муниципал: ГИК ищет нового члена ИКМО «Сергиевское» из-за ухода главы муниципального избиркома

17:00 Жириновский: К гражданам, участвующим в несанкционированных акциях, не нужно применять аресты

16:15 ГИК аннулировал регистрацию кандидата в губернаторы Бортко

15:24 Предвыборная прогулка Слабуновой   1

15:15 Муниципал: ИКМО "Ульянка" хочет через суд снять с выборов выдвиженцев от экодвижения

14:10 В Роскосмосе начали собирать "Царь-двигатель"

13:26 В Купчино открылся новый офис врача общей практики   1

12:23 "Браво!": Шевченко передумал и теперь считает, что Бортко "эффектно" выбыл из губернаторской гонки   5

11:20 Топилин сообщил, что россияне стали жить здоровее и оттого - дольше

10:35 Три новые станции Фрунзенского радиуса откроют 5 сентября   5

31 августа, 18:09 На несогласованном московском шествии полиция насчитала 750 человек

31 августа, 17:18 Варламов нашел Петербург ухудшенной версией Риги   4

31 августа, 16:30 Павловский: Собянин залег на дно   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru