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16:15

ГИК аннулировал регистрацию кандидата в губернаторы Бортко

фото ЗакС политика ГИК аннулировал регистрацию кандидата в губернаторы Бортко

Санкт-Петербургская избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы от КПРФ Владимира Бортко. Решение принято на заседании 1 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Бортко подал заявление с просьбой исключить его из списка кандидатов в губернаторы 31 августа, сообщила член ГИК Марина Жданова. Она добавила, что территориальные избирательные комиссии должны вычеркнуть имя выдвиженца от КПРФ из бюллетеня. 

Жданова также рассказала, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) смогут распознать бумаги с зачеркнутой фамилией Бортко. Председатель Горизбиркома Виктор Миненко уточнил, что сейчас проходят исследования механизма КОИБов и уже найден способ их работы с изменёнными бюллетенями.

Напомним, Бортко объявил об отказе участвовать в выборах 30 августа во время дебатов кандидатов в губернаторы. Он заявил, что не советовался с партийным руководством о снятии себя с губернаторских выборов. На пресс-конференции 31 августа Бортко отметил, что теперь он «политический труп».

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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