Ищущую коррупцию в Смольном и ЖКХ активистку замуровали в собственной квартире

Петербургская общественница Светлана Сивец, занимающаяся поиском коррупции в сфере городского ЖКХ, сегодня днем на протяжении длительного времени не могла покинуть стены собственной квартиры: неизвестные залили ей дверь монтажной пеной. Об инциденте изданию "МБХ медиа" рассказал координатор "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

"Она сегодня проснулась и обнаружила, что не может выйти из квартиры. Позвала соседей на помощь, оказалось, что все щели, проемы, замочная скважина были залиты монтажной пеной. Она попросила друзей, пену почистили, дверь удалось открыть. Вызвала полицию, чтобы зафиксировать факт вандализма", - рассказал о произошедшем градозащитник.

Сивец, по его словам, состоит сразу в нескольких общественных советах Петроградского района - в том числе, жилищно-коммунальных, и выявляет коррупционную и другие преступные составляющие в данной сфере.

"Она ведет несколько дел по поводу бездействия прокуратуры Петроградского района и ЖКС, не выполняются законные предписания суда. Подозреваю, что это связано с выборами, ее пытаются заткнуть накануне, потому что у нее много материалов о коррупции в районе и в Смольном", - предположил Врански, добавив, что за последний год женщина уже несколько раз попадала в неприятные ситуации: ей перерезали интернет-кабель и писали на двери грубые слова.

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