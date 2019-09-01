Вавилину хотят снять с выборов за "экстремистский" пост другого пользователя в "Вконтакте"

Кандидата в муниципальные депутаты от "Справедливой России" в МО "Гавань" Нэлли Вавилину хотят снять с выборов за пост участника группы "Живем на Васильевском" в соцсети "Вконтакте", в котором эксперты заподозрили признаки экстремизма и "возбуждение массовой национальной розни". Вавилина - один из создателей движения "Живем на Васильевском". Иск против эссерки подала самовыдвиженка в МО "Гавань", заведующая из детского сада №42 в Василеостровском районе Любовь Яблокова.

Специалисты Елена Цыпкина и Денис Чернов проанализировали пост в группе "Живем на Васильевском", в котором один из подписчиков пожаловался на большое число приезжих семей в Петербурге. Эксперты также изучили комментарии к записи. В итоге Цыпкина и Чернов пришли к выводу, что переписки под постом "Вконтакте" содержат высказывания, "побуждающие к совершению деяния "экстремистской направленности".

Ранее Василеостровский районный суд отменил регистрацию создательницы "Добродомика" Александры Синяк сразу в трех муниципалитетах района. Суд нашел агитацию в видеозаписях Синяк, которые она опубликовала на своей странице в "Вконтакте".