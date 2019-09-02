ГИК зарегистрировал девять выдвиженцев в мундепы МО «Ржевка»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение по жалобе девяти кандидатов в муниципальные депутаты от «Справедливой России» в МО «Ржевка». Заседание прошло 2 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что ЦИК выступает за регистрацию кандидатов. Представитель ИКМО «Ржевка» напомнила, что муниципальный избирком не был уведомлен о проведении партийной конференции по выдвижению кандидатов. Комиссия в любом случае должна была принять документ от представителей партии, заявили члены ГИК.

Городская избирательная комиссия единогласно проголосовала за регистрацию кандидатов.

Напомним, на заседании 1 сентября члены ГИК не смогли принять решение по вопросу. В защиту выдвиженцев в мундепы выступила кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова. После ее слов ГИК решил перенести вопрос на 2 сентября, чтобы подробнее рассмотреть проблему.

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