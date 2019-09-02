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9:27

Задержанного в Минске фигуранта "дела 27 июля" доставили в ОВД Москвы

фото ЗакС политика Задержанного в Минске фигуранта "дела 27 июля" доставили в ОВД Москвы

Задержанный на прошлой неделе минскими правоохранителями россиянин Никита Чирцов, объявленный в розыск из-за причастности к "делу 27 июля", день назад был доставлен в столичное ОВД по Пресненскому району, уведомляет "ОВД-Инфо"

На данный момент его местонахождение неизвестно. Чирцову инкриминируют применение насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Напомним, в Москве уже больше месяца проходят как несогласованные, так и одобренные мэрией протестные мероприятия, начавшиеся после того, как оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации таковыми.

На самой крупной акции, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", 14 фигурантов которого - в основном, молодые люди до 30 лет - сейчас пребывают в СИЗО.

В конце текущей недели в России пройдут выборы разного уровня - от губернаторов до депутатов народных собраний и муниципалитетов.

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