Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов

Стоимость авиабилетов до конца 2019 года увеличится на 10%, поделился с "Известиями" заместитель руководителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

Связано это с тем, что авиакомпании не смогли добиться стабильного финансового потока по итогам 2-го и 3-го кварталов года, которые обычно являются прибыльными для них.

"Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - сообщил Шокуров.

Эксперты Высшей школы экономики данные прогнозы также подтвердили: аналитики рынка полагают, что цена на билеты возрастет на 8-10%.

Причина столь ощутимого подорожания - дороговизна авиационного керосина и избыточность провозных мощностей.