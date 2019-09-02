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10:25

У поставщика электроники для подлодок прошли обыски в рамках дела о мошенничестве

фото ЗакС политика У поставщика электроники для подлодок прошли обыски в рамках дела о мошенничестве

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при возведении объекта для петербургского концерна ЦНИИ "Электроприбор", информирует РБК.

Ущерб, причиненный предприятием, МВД оценивает в 5,4 млн рублей. В течение последних двух месяцев лета в здании самого концерта и в квартире одного из топ-менеджеров прошли обыски.

Руководитель ЦНИИ академик РАН Владимир Пешехонов предъявил претензии МВД и прокуратуре. По его словам, ведущий дело следователь грозился отправить в тюрьму некоторых сотрудников предприятия, "неважно по какому делу, так как перед ним стоит такая задача". В связи с этим, сетует Пешехонов, "уникальные специалисты", работающие в ЦНИИ, желают в ближайшее время уволиться.

Официальный представитель ЦНИИ рассказал также, что глава компании-подрядчика "ЮиСтрой" находится на данный момент под арестом, работники фирмы уволены,  а объект, построенный в 2016 году, не обслуживается. "Это может повлиять на выполнение гособоронзаказа", - отметил он.

ЦНИИ "Электроприбор" - российский государственный научный центр. Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

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12:08    
А кто поставил задачу следователь не уточнил? Это же сознательно ложные уголовные дела.

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