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11:16

Главный единоросс Москвы решил засудить Навального

фото ЗакС политика Главный единоросс Москвы решил засудить Навального

Руководитель столичного отделения "Единой России" Андрей Метельский обратился с исковым заявлением в суд, "пригласив" в качестве ответчиков политика Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией и муниципального депутата Константина Янкаускаса, передает "Интерфакс".

Иск был подан 29 августа, на данный момент решается вопрос о принятии его к производству. Суть претензии Метельского пока не ясна.

1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей депутату Мосгордумы Метельскому и его семье недвижимости. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. "Коррупционная схема", считают в ФБК, проста: Метельский оформляет всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.

Позднее, 29 августа, в ФБК вышло новое изыскание, в котором утверждается, что в 2015 году Метельский будучи госслужащим через некое подставное лицо приобрел столичную компанию "Альпин" - дилера мотоциклов Yamaha. Компания зарегистрирована на имя друга и советника народного избранника Петра Ивановского.

Добавим, единоросс идет на грядущие выборы в гордуму в качестве самовыдвиженца.

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14:40    
Обосрется.

12:11    
Вот бы проверить его подписи!

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