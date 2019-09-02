В мэрию Москвы подали уведомление о проведении 14 сентября митинга за права человека

Столичные общественники уведомили мэрию о намерении провести 14 сентября митинг на проспекте Академика Сахарова, известила "МБХ медиа" глава предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

"Переговоры вести буду, если в этот раз они не испугаются и не придумают бредовый отказ. В случае несогласования - суды. Будем дожимать до последнего", - уточнила она.

Заявленная тематика мероприятия - соблюдение законных прав человека, прекращение насилия силовиков и преследования граждан по политическим мотивам. Численность - до 100 тысяч человек.

Начальник службы психологической помощи организации "Русь сидящая" Иван Брушлинский и Эльвира Вихарева и ранее подавали в мэрию заявки на митинг 31 августа. Местами проведения указывались участок между домами - проспект Мира, 76, и проспект Мира, 79, включая проезжую часть, а также проспект Сахарова. Мэрия не стала согласовывать заявки, не предоставив при этом альтернативных площадок. Организаторы обжаловали данное решение в суде, но вновь проиграли.