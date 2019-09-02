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Новости

11:55

За акцию 7 апреля архангелогородцам назначили штрафов на 1,7 млн рублей

фото ЗакС политика За акцию 7 апреля архангелогородцам назначили штрафов на 1,7 млн рублей

В Архангельске продолжаются суды за участие в несанкционированной "мусорной" акции 7 апреля, ставшей самой многочисленной в городе за многие годы. Активистам продолжают выписывать штрафы. 47 человеком, подвергшимся наказанию рублем, стал 19-летний студент, которого обязали выплатить государству 15 тысяч рублей, пишет местный портал 29.ru.

Отмечается, что его случай особенный: если остальных судиил по двум протоколам, за митинг и за шествие, то дело студента Егора Матофанова было объединенным.

На сегодняшний день общая сумма штрафов за акцию равняется 1 млн 715 400 рублей. Митингующие начали подавать жалобы в Европейский суд по правам человека.

7 апреля несколько тысяч архангелогородцев вышли на улицу с тем, чтобы выразить свое несогласие со строительством мусорного полигона близ станции Шиес, куда планируется завоз подмосковных отходов. С той поры протест наиболее неприримых экоактивистов стал бессрочным. Возле самой станции неравнодушные граждане разбили палаточный лагерь и время от время вступают в столкновения с рабочими и сотрудниками ЧОП.

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14:58    
14:20 А кто горожан Архангельска спрашивает, не только по поводу распределения квот на ловлю рыбы, но и по вопросам экономики города? Всем заправляют ставленники околовластных олигархов, президентской администрации и "Единой России".

14:20    
Архангелогородцы совсем разучились треску ловить, финансов в облказне нет, так пусть мусор складируют за деньги!

12:36    
12:17 Вы дурак или провокатор?

12:29    
Сумма большая, но право на свободу собраний не отъемлемо. Пусть курящих и прочих штрафуют.

12:17    
Архангельская область-это полный банкрот, которую кормит Москва! Так может поморские бездельники и тунеядцы начнут зарабатывать огромные деньги на складировании московского мусора???

12:14    
держи карман шире. Эти штрафы незаконны.

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