Активисты жалуются на агрессию со стороны расклейщиков незаконной рекламы

Участники общественного движения "Красивый Петербург" зафиксировали рост конфликтов между расклейщиками незаконной рекламы и теми гражданами, кто пытается им противостоять, срывая объявления. Как говорится в градозащитном сообществе "ВКонтакте", расклейщики склонны проявлять не вполне адекватную ситуации агрессию.

Последний случай из этой серии произошел накануне, 1 сентября: расклейщик, работающий в Московском районе, пригрозил срывавшему печатную продукцию оппоненту тем, что выследит его и зарежет.

Активисты вспоминают, что именно это лицо, попавшее на видеозапись, в том же самом районе, на площади Конституции ранее уже нападал на граждан. Нечто подобное происходило и в марте, и в июле.

Объявления, о которых идет речь, представляют собой, как правило, контактную информацию, связанную с предоставлением сексуальных услуг.

Утверждается, что по каждому из случаев писались заявления в полицию, но плодов это не принесло.