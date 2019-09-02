Путин наградил зампреда ЦИК Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Владимир Путин подписал указ о присуждении ряду именитых россиян высших государственных наград. Такой, в частности, удостоился и зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, которому согласно документу за подписью главы государства достался орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

В качестве обоснования - "за большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу".

Кроме Булаева к госнаградам - "за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" - представили заместителя министра финансов Сергея Сторчака, замглавы Росстата Ирину Масакову.

Напомним, 30 августа Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о недвижимости, принадлежащей Булаеву, а также о якобы выделенных ему государством 150 млрд рублей.