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13:00

Суд на стал лишать родительских прав супругов Хомских за участие в столичной акции протеста

фото ЗакС политика Суд на стал лишать родительских прав супругов Хомских за участие в столичной акции протеста

Никулинский райсуд Москвы не прислушался к доводам прокурора, желавшего лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, которые пришли на протестную акцию с дочерьми, информирует "Дождь". Вместо этого им вынесено предупреждение.

Прокуратура подала иск о лишении Хомских родительских прав из-за их участия в несогласованном митинге 3 августа в центре столицы.

До этого прокуроры захотели отобрать ребенка у супругов Проказовых из-за того, что они на несанкционированном мероприятии в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгорудмы 27 июля передали своего годовалого сына родственнику и его крестному отцу Сергею Фомину – фигуранту дела о массовых беспорядках. СК возбудил уголовное дело по двум статьям: об оставлении в опасности и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

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13:09    
Запредельное безобразное отношение власти (слуг) к своим гражданам (как бы хозяевам)

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