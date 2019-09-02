Путин пообещал Монголии силами РЖД модернизировать её железные дороги

Железные дороги Монголии поможет обновить РЖД, известил в беседе с местным изданием "Одрийн сонин" российский глава Владимир Путин.

Президент отметил, что в двусторонней дискуссии между Улан-Батором и Москвой значительное внимание уделяется сферам транспорта и инфраструктуры. В частности, при помощи РЖД будет модернизирована основная транспортная жила Монголии - Улан-Баторская железная дорога.

Путин сообщил также, что в последние годы между двумя государствами активно развивается торговля: так, в 2018 году товарооборот вырос почти на 21%, достигнув отметки 1,65 млрд долларов, а за первое полугодие 2019-го - на 11,8% (до 800 млн долларов).

Вспомнил президент и о том, что Москва активно помогает стране-соседу и в сфере энергетики: РФ поставляет в Монголию электроэнергию.