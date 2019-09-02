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13:43

Ганапольский: Бортко недостоин кроссовки Любови Соболь

фото ЗакС политика Ганапольский: Бортко недостоин кроссовки Любови Соболь

Политический обозреватель Матвей Ганапольский крайне строго отнесся к решению кандидата в петербургские губернаторы от КПРФ Владимира Бортко сняться с выборов. Для него это не что иное, как бесхребетность и трусость, и никакие благородные объяснения в данном случае не работают.

"Нет варианта, где он выглядит достойно, человек, который решил баллотироваться губернаторы Санкт-Петербурга, а потом дает пресс-конференцию и говорит, что все равно ему не дадут, — он недостоин кроссовки Любови Соболь, которая прекрасно знает, что ей не дадут никуда прорваться, и  арестовывают по  50 раз, и, тем не менее… Или Яшина. И они не жалуются", - заявил он в авторской радиопрограмме.

По мнению Ганапольского, Бортко сам выбрал для себя этот путь и эту роль.

"Поэтому этот Бортко сейчас поставлен на какое-то свое 1735-е место, где он тихонько гниет. И пусть и гниет и ходит на эти ток-шоу", - выразил пожелание публицист.

Деятельность коммуниста в Государственной думе, где тот до сих пор является депутатом, аналитик оценивает невысоко, полагая, что Бортко там никакой пользы не приносит и ведет себя в высшей степени пассивно.

Напомним, о своем неожиданном решении кандидат объявил в ходе теледебатов 30 августа, после чего как бы в подтверждение своих слов картинно покинул студию. Мотивировал он этот поступок нежеланием играть "краплеными картами", намекая на недостаточную, с его точки зрения, честность проводимых выборов. На следующий день он подал необходимое заявление в Горизбирком, а после, на пресс-конференции, назвал себя "политическим трупом".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:04    
И Ганапольский уж без Пети,
Не стоит тапочка его.
Ему уж ничего не светит,
Хотя был гонор до того...

13:59    
Бортко-великий режиссёр современной России, не забываем об этом...А Соболь, Яшин, Навальный идр. прозападные русофобы-полные ничтожества на его фоне, ничего(!!!!!!!!!!!) полезного не сделавшие для России! СОВЕРШЕННО НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО все вместе взятые!!! И это правда! Человек имеет полное право сняться с выборов, им и воспользовался Бортко...Об этом после выборов все забудут, а он может ещё фильм отличный сделает...

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