Юные петербуржцы маршировали на школьной линейке в военной форме и с автоматами в руках

В ГБОУ СОШ №285 сегодня, 2 сентября, как и во многих других учебных заведениях Петербурга состоялась линейка, которая отличалась лишь тем, что во время церемонии перед ребятами, только вступающими в школьную жизнь, прошлись старшеклассники, облаченные в военную форму и держащие автоматы в руках.

Фотографии с мероприятия опубликованы в паблике школы "ВКонтакте".

"На линейку вместе с родителями пришли вчерашние дошколята, сегодня они стали первоклассниками! По стойке „смирно“ ребята встретили знаменную группу, торжественно прошедшую под встречный марш", - гласит подпись под картинками.

Znak.com попробовал выяснить у руководства учебного заведения, отчего на церемонии появились дети в военной форме, однако в школе попросили журналистов перезвонить позже. Согласно официальной информации, в образовательном учреждении нет кадетских классов и и специализированных военных кружков.

После торжественного мероприятия школьники отправились на урок о блокаде Ленинграда и выслушали информацию о противодействии терроризму и экстремизму.