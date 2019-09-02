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Новости

14:05

Юные петербуржцы маршировали на школьной линейке в военной форме и с автоматами в руках

фото ЗакС политика Юные петербуржцы маршировали на школьной линейке в военной форме и с автоматами в руках

В ГБОУ СОШ №285 сегодня, 2 сентября, как и во многих других учебных заведениях Петербурга состоялась линейка, которая отличалась лишь тем, что во время церемонии перед ребятами, только вступающими в школьную жизнь, прошлись старшеклассники, облаченные в военную форму и держащие автоматы в руках.

Фотографии с мероприятия опубликованы в паблике школы "ВКонтакте".

"На линейку вместе с родителями пришли вчерашние дошколята, сегодня они стали первоклассниками! По стойке „смирно“ ребята встретили знаменную группу, торжественно прошедшую под встречный марш", - гласит подпись под картинками.

Znak.com попробовал выяснить у руководства учебного заведения, отчего на церемонии появились дети в военной форме, однако в школе попросили журналистов перезвонить позже. Согласно официальной информации, в образовательном учреждении нет кадетских классов и и специализированных военных кружков. 

После торжественного мероприятия школьники отправились на урок о блокаде Ленинграда и выслушали информацию о противодействии терроризму и экстремизму.

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16:36    
14.16
Вас фельдмаршалом какого района назначили?

16:35    
Резолюция.
Правильное мероприятие. Одобрить и проводить повсеместно.

15:23    
Гнать поганой метлой  такого директора и иже с ним.Совсем свихнулись со своей выдуманной войнушкой.

15:05    
Не на школьной линейке такие "обряды" проводить. Пусть директор, если такой воинственный патриот, организует для детей что-то вроде "зарницы", выездного детского пейнтбола или другие спортивные игры. Всё для здоровья полезнее.

14:57    
Это обряд огораживания от кольца врагов, выдуманного большими дяденьками, для сохранения власти и средств нажитых преступным путем.
Директор ГБОУ СОШ №285-браво!!!

14:55    
14-16
Разделяю Ваше мнение, хоть и без излишнего фанатима. Но дети конечно должны получать примеры патриотизма, а Знамя всегда надо охранять с оружием, чтоб никому не захотелось пошутить с флагом.

14:55    
14:49. В России очень мало людей как вы-пацифистов-пассивных гомосеков! В основном брутальные мачо-воины, рвущиеся в десантные войска, на донецкий фронт для защиты русских людей и тд. Директор школы № 285- БРАВО!!!

14:51    
ВПК России, ВС с РЯО, боевой победный дух наших воинов - это наша РУССКАЯ гордость, величайшее достижение и превосходство почти над всеми в мире!!!!!!!!!!!!! Какие-то страны умеют делать пиво "Амстел" или "Миллер", кто-то хамон, сыр, кто-то шоколад и тд. Мы же умеем делать супер высоко технологичные "Искандеры", "Авангарды", Су-57 и тд. и иметь миллионную обученную и готовую к боям армию! Мне в этом сравнении нравится Россия!

14:49    
Директор ГБОУ СОШ №285, видимо,  такой же психически нездоровый человек, как и 14:16, свихнувшийся на репрессиях, экспансии и геополитике.

14:26    
Что за г.

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