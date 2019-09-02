Посол России в Египте скончался в больнице Каира

В возрасте 68 лет в Каире умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко, уведомили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - известил собеседник издания.

Российский дипломат родился в 1951 году в Москве в семье разведчика. Окончил МГИМО. В разные годы руководил дипмиссиями РФ в арабских странах - в частности, в ОАЭ, Ливии, Сирии. Последний свой пост занял в 2011 году.