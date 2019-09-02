Активисты опасаются возможных фальсификаций в МО «Морской»

Участники группы «Защитим остров Васильевский» 2 сентября рассказали о своих подозрениях о вероятно готовящихся «масштабных фальсификациях» в муниципальном образовании «Морской».

По информации группы, местным жителям якобы предлагают заключить контракт на «агитацию». Избирателям обещают заплатить за голоса в пользу определенных кандидатов 2,5 тысячи рублей, заявили в соцсети.

Информацию, о том, что среди местных жителей неизвестные расространяют подобные предложения, подтвердил в беседе с ЗАКС.Ру самовыдвиженец в муниципальные депутаты округа Вадим Суходольский. Он рассказал, что часть суммы избирателям предлагают выдать в качестве аванса.

- К нам местные жители обращаются, которым неизвестные агитаторы настойчиво предлагают голосовать за правильную пятерку [кандидатов], заключая такой контракт. Якобы тысячу рублей получаете авансом, потом приносите некое видеоподтверждение, я так понимаю фотографию бюллетеня с галочками в нужном месте, и потом вам ещё оплачивают, - сказал Суходольский.

Он добавил, что к некоторым жителям агитаторы подходят на улице. Кому-то с предложениями заключить контракт пишут в социальных сетях, рассказал кандидат.