На Елагином острове школьную линейку "разбавило" выступление вооруженных бойцов ОМОН

Руководство гимназии №540 решило нетривиальным образом провести школьную линейку: перед ребятами красочно выступили бойцы мобильного отряда особого назначения (ОМОН). Кадрами, на которых силовики с применением оружия разыгрывают некую спецоперацию, поделились читатели "Бумаги".

Как видно на фотографиях, полностью экипированные омоновцы прибыли на место событий на полицейских автомобилях. Мероприятие проходило на Елагином острове.

Представители гимназии в беседе с TJ не стали давать какие-либо проясняющие ситуацию комментарии, пообещав прислать пресс-релиз. Очевидцы сцены сообщили, что силовики "скрутили человека и засунули его в машину".

Фото: "Бумага"

Военнизированным образом прошла линейка и в школе №285: дети, облаченные в военно-морскую форму и с автоматами в руках, маршировали перед сверстниками с флагами в руках.

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