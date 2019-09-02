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14:56

На Елагином острове школьную линейку "разбавило" выступление вооруженных бойцов ОМОН

фото ЗакС политика На Елагином острове школьную линейку "разбавило" выступление вооруженных бойцов ОМОН

Руководство гимназии №540 решило нетривиальным образом провести школьную линейку: перед ребятами красочно выступили бойцы мобильного отряда особого назначения (ОМОН). Кадрами, на которых силовики с применением оружия разыгрывают некую спецоперацию, поделились читатели "Бумаги".

Как видно на фотографиях, полностью экипированные омоновцы прибыли на место событий на полицейских автомобилях. Мероприятие проходило на Елагином острове.

Представители гимназии в беседе с TJ не стали давать какие-либо проясняющие ситуацию комментарии, пообещав прислать пресс-релиз. Очевидцы сцены сообщили, что силовики "скрутили человека и засунули его в машину".

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Фото: "Бумага" 

Военнизированным образом прошла линейка и в школе №285: дети, облаченные в военно-морскую форму и с автоматами в руках, маршировали перед сверстниками с флагами в руках.


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16:31    
15-17
  Ромм, конечно, снял выдающийся пропагандистский фильм. Но в данном случае фашизм тут ни при чем. Да и в целом это движение столетней давности несколько шире Вашего местечкового понимания. Я лично за здоровый национализм, патриотическое воспитание, без голубых соплей и коленопреклоненной толерантности.
  Омон для малышей - это конечно идиотизм, а вот знамённая группа в форме и с оружием показывает как дОлжно относиться к государственному флагу и вызывает должное почтение к стране этого флага.  
  Вы вправе высказать свое мнение, но это мнение человека не нюхавшего пороха, воспитанного в мамкиной норке, а встречавшиеся Вам по жизни особи с мужскими признаками не обладали мужским характером и силой духа, а только истерично верещали про холокост и т.п.
  Русские, в отличие от Вас, умеют воевать, а дети и будут учиться защищать честь флага и страну. А мы им в этом поможем.

15:17    
Тем, кто радуется, глядя на эти представления и милитаризованные школьные линейки, было бы полезно посмотреть (или пересмотреть ещё раз) фильм снятый в 1965 году Михаилом Роммом "Обыкновенный фашизм".

15:02    
К войне с врагами Отечества надо готовится НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ, начиная с подготовки ребятишек в детсадах! А уж в школе повсеместно и ежедневно!

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