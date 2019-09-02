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Новости

15:44

Цимбалинский путепровод отремонтируют за 4,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Цимбалинский путепровод отремонтируют за 4,5 млрд рублей

Цимбалинский путепровод отремонтируют и реконструируют до 2022 года за 4,5 млрд рублей, пишет ТАСС. Объем требуемых для этого инвестиций составил 4,5 млрд рублей. Расходы поделили пополам городское правительство и РЖД.

"В дальнейшем РЖД передадут мост властям Санкт-Петербурга", - пообещал врио губернатора Александр Беглов, подписавший соответствующее соглашение с генеральным директором железнодорожного монополиста, Олегом Белозеровым.

Из двухполосного и отличающегося традиционными пробками закрытый на сегодняшний день для проезда общественного транспорта путепровод должен стать четырехполосным.

Мост над путями Октябрьской железной дороги, соединяющий Фрунзенский и Невский районы, построили в 1910 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:20   Горожанин  
как? неужто опять???
а зачем его на несколько лет закрывали  раньше?

16:06    
Это чертово царское правительство мост так бездарно построило, что он только 120 лет прослужил и ещё бы 200 лет простоял, если б не стал тесен. А мост А.Невского - первый советский через Неву, быстро гикнулся, перестроили.

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