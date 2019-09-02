Цимбалинский путепровод отремонтируют за 4,5 млрд рублей

Цимбалинский путепровод отремонтируют и реконструируют до 2022 года за 4,5 млрд рублей, пишет ТАСС. Объем требуемых для этого инвестиций составил 4,5 млрд рублей. Расходы поделили пополам городское правительство и РЖД.

"В дальнейшем РЖД передадут мост властям Санкт-Петербурга", - пообещал врио губернатора Александр Беглов, подписавший соответствующее соглашение с генеральным директором железнодорожного монополиста, Олегом Белозеровым.

Из двухполосного и отличающегося традиционными пробками закрытый на сегодняшний день для проезда общественного транспорта путепровод должен стать четырехполосным.

Мост над путями Октябрьской железной дороги, соединяющий Фрунзенский и Невский районы, построили в 1910 году.

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