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16:06

Столичный суд не стал лишать родительских прав супругов Проказовых из-за акции 27 июля

фото ЗакС политика Столичный суд не стал лишать родительских прав супругов Проказовых из-за акции 27 июля

Лефортовский райсуд Москвы не стал удовлетворять иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые посетили протестную акцию 27 июля со своим годовалым ребенком, извещает "МБХ медиа".

Ранее сегодня суд не стал отбирать детей у семьи Петра и Елены Хомских, пришедших 3 августа на несогласованное мероприятие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Супругов Проказовых хотели лишить родительских прав из-за того, что они передали своего маленького сына родственнику - его крестному отцу Сергею Фомину, который позднее стал фигурантом "дела 27 июля". СК возбудил уголовное дело по двум статьям – об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. После этого Фомин сдался следователям.

После акции 27 июля, завершившейся задержанием свыше 1400 человек, было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого являются 14 молодых людей.

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