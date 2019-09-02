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16:17

Еще один депутат Мосгордумы стал объектом расследования ФБК

фото ЗакС политика Еще один депутат Мосгордумы стал объектом расследования ФБК

Фонд борьбы с коррупцией, с приближением единого дня голосования перешедший на ежедневный режим выпуска расследований, опубликовал новый ролик, который посвящен старейшему депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой. Она является держательницей мандата с самого начала существования этого законодательного органа, с 1993 года. Помимо того, что глава ФБК Алексей Навальный, от "родного" округа которого она раз за разом избирается, недоволен психическим состоянием женщины и ее запретительными инициативами, у него также возникли традиционные вопросы к недвижимости объекта расследования.

Навальный утверждает, что приобретенные в период с 1998 по 2004 году Стебенковой три квартиры (две по 100 кв. метров и одна - 180 кв. метров) не могли быть куплены ей на законно заработанные деньги, если верить всем декларациям и официальной зарплате.

"26 лет избираться от окраины города. Купить себе суперэлитные квартиры в лучших и самых дорогих районах. А потом приезжать в эти окраины и вешать лапшу людям на уши: ой, я бы так хотела жить здесь, рядом с вами. Дышать выбросами с нефтеперерабатывающего завода. Но вот так сложилась моя жизнь, что неизвестно откуда падают на меня десятки миллионов рублей и квартиры разной степени элитности", - пишет политик у себя на сайте.

Навальный убежден, что "такой человек не может быть депутатом". Ранее от него "досталось" вице-спикеру московского парламента Андрею Метельскому, который теперь хочет засудить оппозиционера.

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