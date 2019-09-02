Шойгу: Пансион воспитанниц Минобороны будет поддерживать традиции Смольного института

На Бычьем острове в Петроградском районе министр обороны Сергей Шойгу принял участие в торжественной церемонии открытия пансиона для воспитанниц Минобороны, передает ТАСС. Высокопоставленный чиновник заявил о том, что учебное заведение станет в некотором роде правопреемником тех знаменитых традиций образования и воспитания, которые существовали в Смольном институте в царские времена. По его мнению, "голова" пансиона, находящаяся в Москве, за 11 лет существования сумела доказать обоснованность этих притязаний.

"Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения", - прозвучало в речи Шойгу.

По его словам, в пансионе прививают "правильные" взгляды на семейную жизнь, уважение к труду и чувство собственного достоинства.

В пансионе будут бесплатно обучать дочерей военных, отбывающих долг в отдаленных гарнизонах страны, а также девочки из военных семей, потерявших кормильца в боевых действиях. Единовременно смогут получать образование 240 учениц.

Попечительский совет пансиона возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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