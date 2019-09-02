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Новости

16:50

В Москве задержали нового фигуранта дела о "массовых беспорядках"

фото ЗакС политика В Москве задержали нового фигуранта дела о "массовых беспорядках"

Столичные правоохранители задержали ещё одного фигуранта уголовного дела о "массовых беспорядках" 27 июля, информирует "ОВД-Инфо" у себя в Telegram-канале.

На данный момент известно только его имя - Эдуард. Сейчас он пребывает в изоляторе временного содержания по Северному административному округу Москвы. Мужчине предъявили обвинение по статье о применении насилия по отношению к представителю власти (ст. 318 УК РФ).

Ранее сегодня стало известно о том, что в московском ОВД "обнаружился" также другой фигурант дела, задержанный милицией в Минске - Никита Чирцов. Ему инкриминируют аналогичную Эдуарду статью УК.

На самой крупной акции, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", 14 фигурантов которого - в основном, молодые люди до 30 лет - сейчас пребывают в СИЗО.

В конце текущей недели в России пройдут выборы разного уровня - от губернаторов до депутатов народных собраний и муниципалитетов.

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19:15   РУССКИЙ МИР  
Как по мне, так гаже вас, визжащих холуев, нет. Даже путинские воры, укравшие у россиян права и сбережения, рассорившие с соседями не так омерзительны, как их кликуши.

17:38    
По-моему ко-кто спятил.

17:03    
Хорошая новость! Всех внутренних врагов России и РУССКОГО МИРА на нары! А с внешними разберёмся отдельно...

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