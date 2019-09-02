У "навальниста" изъяли 18 тысяч листовок, популяризирующих "умное голосование"

Полицейские в Петербурге изъяли у политического активиста Александра Шумилова 18 тысяч листовок, посвященных так называемому "умному голосованию", сообщил у себя в микроблоге радиожурналист Арсений Веснин.

Встреча с сотрудниками МВД произошла под предлогом того, что им потребовалось проверить автомобиль "навальниста" на наличие в нем запрещенных веществ и предметов.

Снятый судом с муниципальных выборов активист Даниил Кен, комментируя инцидент, напомнил, что 20 августа еще полторы тысячи таких листовок изъяли у члена его команды в МО "Светлановское".

"Умное голосование", предложенное Алексеем Навальным - голосование за самого сильного и перспективного соперника кандидата от власти в том или ином округе и регионе.