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17:14

У "навальниста" изъяли 18 тысяч листовок, популяризирующих "умное голосование"

фото ЗакС политика У "навальниста" изъяли 18 тысяч листовок, популяризирующих "умное голосование"

Полицейские в Петербурге изъяли у политического активиста Александра Шумилова 18 тысяч листовок, посвященных так называемому "умному голосованию", сообщил у себя в микроблоге радиожурналист Арсений Веснин.

Встреча с сотрудниками МВД произошла под предлогом того, что им потребовалось проверить автомобиль "навальниста" на наличие в нем запрещенных веществ и предметов.

Снятый судом с муниципальных выборов активист Даниил Кен, комментируя инцидент, напомнил, что 20 августа еще полторы тысячи таких листовок изъяли у члена его команды в МО "Светлановское".

"Умное голосование", предложенное Алексеем Навальным - голосование за самого сильного и перспективного соперника кандидата от власти в том или ином округе и регионе.

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19:07    
17:37 по беспределу.

19:06    
17:17 Ваистину! Подальше их от нашей недвижимости, общаков и схем! Работаем, братва!

18:27    
Возникает ворпрос, кто и почему боится умного голосования и умных людей? М.б. потому, что неумных легко обмануть, запутать, наплести о "крепких хозяйственниках", а там "лохов" и пенсионной реформой можно развести, и триллером о пятой колонне или о тотальной опасности внешней агрессии напугать?

17:37    
На каком основании изъяли?

17:17    
Полицейские-браво! Давить навальнистов - этих прозападных мразей-политических террористов надо ежедневно! Работайте, братья!

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