РБК: Кремль изменит правила выборов в Госдуму, если ЕР плохо покажет себя на выборах

В случае, если "Единая Россия" покажет на грядущих выборах плохие результаты, Кремль реорганизует систему выборов в Государственную думу, уведомляет РБК, ссылаясь на близкие к аппарату главы государства источники.

Так, уточнили они, если ЕР выдаст постфактум отрицательные результаты, то Кремль пересмотрит пропорции депутатов-одномандатников и депутатов, избираемых по партийным спискам. Доля первых может увеличиться до 75%, а списочников наоборот - сократится до 25%. На данный момент превалирует схема "50 на 50": из 450 депутатов одна половина избирается по спискам, а другая - по одномандатным округам.

Как пояснил собеседний издания, на окончательно решение этого вопроса может повлиять не только результат, показанный ЕР на выборах, но и отсутствие "коллизий" при подсчете голосов.

В конце текущей недели - 8 сентября - в России пройдут выборы разного уровня - от губернаторов до депутатов народных собраний и муниципалитетов.