Порошенко вошел в комитет Рады по вопросам евроинтеграции Экс-президента Украины Петра Порошенко включили в новый состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом. Списки лиц, вошедших в комиссии, опубликованы на сайте украинского парламента. Бывший председатель Рады Андрей Парубий отныне занимается вопросами национальной безопасности. руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко состоит в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Напомним, по итогам прошедших на Украине парламентских выборов большинство мандатов досталось партии нового президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа". В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Последнее связано с госизменой. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен