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17:47

Порошенко вошел в комитет Рады по вопросам евроинтеграции

фото ЗакС политика Порошенко вошел в комитет Рады по вопросам евроинтеграции

Экс-президента Украины Петра Порошенко включили в новый состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом. Списки лиц, вошедших в комиссии, опубликованы на сайте украинского парламента.

Бывший председатель Рады Андрей Парубий отныне занимается вопросами национальной безопасности. руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко состоит в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, по итогам прошедших на Украине парламентских выборов большинство мандатов досталось партии нового президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".

В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Последнее связано с госизменой.

 

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