Порошенко вошел в комитет Рады по вопросам евроинтеграции

Экс-президента Украины Петра Порошенко включили в новый состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом. Списки лиц, вошедших в комиссии, опубликованы на сайте украинского парламента.
Бывший председатель Рады Андрей Парубий отныне занимается вопросами национальной безопасности. руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко состоит в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Напомним, по итогам прошедших на Украине парламентских выборов большинство мандатов досталось партии нового президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".
В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Последнее связано с госизменой.