Дмитриева выступает против совмещения в одном доме нескольких функций

Депутат петербургского парламента от Партии роста Оксана Дмитриева, часто говорящая о проблемах реновации жилья и аспектах реконструкции исторических зданий, развеяла сомнения в том, что борется с хостелами как с крайне неприятным для нее явлением городской действительности. У нее на этот счет более взвешенная точка зрения, обозначила она в эфире "Эха Петербурга".

"Я в принципе противник того, чтобы в одном доме совмещались разные функции или чтобы они совмещались хаотически. Если это жилой дом, то это жилой дом, если офисное здание, то пусть это целиком будет так. Поэтому нужно разграничивать эти функции", - постановила Дмитриева.

В том же эфире политик называла неприемлемой ситуацию, при которой начинают сдаваться под хостелы помещения в жилых домах историко-культурного значения или жилых домах, заслуживающих такового статуса: сотрудникам КГИОП, как правило, туда нет доступа, а с ценными атрибутами старины владельцы обычно не церемонятся и зачастую их попросту уничтожают.

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