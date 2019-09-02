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18:18

У онкологического центра в Песочном появится новый корпус

фото ЗакС политика У онкологического центра в Песочном появится новый корпус

Новый шестиэтажный корпус прямоугольной формы построят для онкологического центра в поселке Песочный, пишет издание "Канонер". Потребность в нем появилась еще в 2014 году в связи с увеличением числа пациентов. Тогда же и стали разрабатывать проект нового амбулаторно-поликлинического корпуса.

Ожидается, что после открытия медики смогут принимать здесь до тысячи пациентов в сутки. Для дневного пребывания больных будет доступна 31 койка.

Чиновники, подведомственные комитету по строительству, в настоящее время заняты поиском компании-подрядчика. Согласно плану, объект сдадут не позднее конца 2021 года.

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