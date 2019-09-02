Муниципальные депутаты: Кто такие? Что делают? Зачем нужны?

Почти через неделю в Петербурге пройдут выборы муниципальных депутатов. В 2019 году за мандаты развернулась настоящая битва. Чем так важны мундепы и что входит в их обязанности - рассказывает ЗАКС.Ру.

Кто такие?

Петербург поделен на муниципальные образования (МО): всего их в городе 111. В МО «Автово» выбирать муниципальных депутатов (мундепы, муниципалы) будут в 2021 году, а в остальных 110 муниципалитетах выборы проходят в 2019 году. В каждом округе от 10 до 24 мандатов муниципальных депутатов – всего петербуржцы должны выбрать 1560 депутатов на текущих выборах.

Муниципалов выбирают на 5 лет. Они могут добровольно покинуть должность. Также мундепа могут лишить полномочий за нарушение закона.

Мундепом может стать любой желающий совершеннолетний гражданин России, не обязательна даже прописка в Петербурге. Надо собрать необходимый комплект документов и подать его в избирательную комиссию муниципального образования в первые 10 дней после назначения выборов. Затем донести ещё несколько документов, проагитировать за себя избирателей и ждать итогов голосования – если только никто не будет препятствовать выдвижению, как это обычно происходит с непровластными кандидатами сейчас (см. пункт «Как проходят выборы 2019 года»).

Муниципальные депутаты собираются в муниципальный совет. На первом заседании после выборов мундепы с помощью голосования решают, кто из них будет председателем совета – этот человек становится главой муниципального образования. Также совет депутатов назначает главу местной администрации уже не из своего состава, а через открытый конкурс.

Зарплату получают только 10% от всего состава муниципальных депутатов. Если в округе 10 депутатов, то заработную плату получает только председатель. Если депутатов 20, то на зарплату может претендовать ещё один мундеп. В среднем по городу их зарплата составляет около 100 тысяч рублей, сообщила ЗАКС.Ру действующая мундеп МО №7 Нэлли Вавилина. По ее словам, иногда главы МО «накидывают» себе ещё различные премии и надбавки.

Остальные мундепы выполняют свои обязанности бесплатно. Максимум - возмещение рабочих затрат на мобильную связь – 1200 рублей в МО №7, привела пример Вавилина.

Обычно муниципальные депутаты являются работающими людьми. Совмещать депутатскую деятельность с другой работой нельзя только тем, кто получает зарплату.

«Муниципальный фильтр»

Помимо непосредственных обязанностей, которые прописаны в уставе МО, муниципальные депутаты нужны и как политическая поддержка. В сентябре 2019 года петербуржцы будут выбирать не только муниципалов, но и губернатора. Для участия в выборах на должность главы города кандидатам надо было пройти «муниципальный фильтр», то есть собрать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов: в Петербурге от 155 до 162 автографов.

В настоящий момент большинство мундепов являются членами партии «Единая Россия». Соответственно, наличие сторонников в муниципальных советах увеличивает шансы собрать необходимое число подписей и участвовать в выборах губернатора.

На текущих выборах подписи мундепов не смогли собрать большинство выдвиженцев. В их числе представитель партии «Яблоко» Борис Вишневский. Необходимое число подписей собрал самовыдвиженец и врио губернатор Петербурга Александр Беглов. Прежде он входил в региональный политсовет «Единой России» в Петербурге, но во время дебатов на текущих выборах заявил о своей беспартийности, после чего его страница была удалена с сайта партии.

Также подписи мундепов собрали кандидатка от «Справедливой России» Надежда Тихонова представитель КПРФ Владимир Бортко и выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов. Последние трое признались, что получили автографы муниципалов благодаря поддержке из администрации губернатора.

Что делают?

У каждого муниципального образования есть свой Устав. В нем прописаны вопросы местного значения, которые и определяют круг обязанностей мундепов. Устав составляется советом на основе Конституции, федеральных и городских законов.

Совет должен собираться минимум 1 раз в три месяца. Никто не запрещает встречаться чаще для решения тех или иных вопросов.

Круг полномочий муниципалов широк, но из реализация ограничивается границами МО. Одна из основных задач муниципалов – составить и принять бюджет. Деньги МО берет из местных налогов, их распределяет совет: сколько на озеленение, сколько на празднование Масленицы и так далее. В течение года совет может корректировать бюджет по необходимости. Если срочно надо отремонтировать лавочки во дворах, муниципальные депутаты могут собраться и перестроить бюджет, если такая возможность есть.

При этом, в основном мундепы занимаются благоустройством и организацией досуга местных жителей, пояснил ЗАКС.Ру действующий муниципальный депутат МО «Семеновский» Александр Дунюшин. В частности, организация экскурсий, покупка билетов в театр, организация народных гуляний и другое, пояснил мундеп.

Его коллега из МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что у муниципалов не так много полномочий. Часто местные жители ругаются на мундепов за невыполнение тех работ, которые не относятся к полномочиям муниципальных депутатов, заявила Лебедева.

Нэлли Вавилина составила подробный перечень полномочий муниципальных депутатов, которым поделилась с ЗАКС.Ру. Среди них:

• создание условий для развития на территории МО массовой физической культуры и спорта;

• организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования;

• текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов;

• организация дополнительных парковочных мест;

• установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования;

• создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок;

• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

• ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

• обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

• создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа.

• организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;

• владение, пользование и распоряжение имуществом муниципального образования;

• принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

• учреждение печатного средства массовой информации (в каждом МО своя газета);

• контроль за обеспечением твердым топливом населения, не имеющих центрального отопления, по розничным ценам на твердое топливо;

• оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

• участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

• и другое.

Также муниципальные депутаты обязаны принимать местных жителей по их вопросам. Ежедневно этим должен заниматься глава МО, а остальные мундепы составляют удобный для себя график приема жителей. Его вывешивают на сайте муниципального образования.

Зачем становиться мундепом?

По мнению Вавилиной, муниципальным депутатом надо становиться тем, кто хочет улучшить свой округ. В частности, на выборах 2019 года в мундепы выдвинулись многие местные активисты.

При этом, для некоторых политиков мандат муниципального депутата становится первой ступенью на пути в Законодательное собрание Петербурга. Среди действующих депутатов ЗакСа около 20 человек до этого были муниципальными депутатами. В частности, муниципалом в МО «Чкаловское» был действующий спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Долгое время в совет МО «Академическое» входил вице-спикер Анатолий Дроздов. Также мундепами были зампред ЗакСа Сергей Соловьев, кандидат в губернаторы Надежда Тихонова и другие.

Есть среди бывших муниципальных депутатов и те, кто пошел в Государственную Думу. В частности, Евгений Марченко, который в 2004 году был избран мундепом МО «Большая Охта». В 2007 году он пошел в ЗакС, а затем в Госдуму. Аналогичный путь проделал Виталий Милонов, который был муниципалом в МО «Дачное».

Как проходят выборы 2019 года

Муниципальная кампания 2019 года в Петербурге запомнилась «тайным» назначением выборов, когда о том, что пора подавать документы на выдвижение широкой общественности не сообщалось. Когда оппозиционные кандидаты и самовыдвиженцы все же узнали о назначении выборов и пошли подавать документы, их в избирательных комиссиях муниципальных образований встретили закрытые двери или «фейковые» очереди.

На этом проблемы независимых кандидатов не закончились: им отказывали в регистрации и снимали с выборов через суд. Тем же, кто смог добиться регистрации с помощью вышестоящих избирательных комиссий или судов, пришлось столкнуться с «черным пиаром». Например, листовки с обвинениями в адрес кандидата в мундепы МО №75 Павла Швеца расклеили по его округу. Также листовки распространяли против кандидатов в муниципальные депутаты Даниила Кена (МО «Светлановское»), Андрея Пивоварова (МО №78) и команды Александра Шуршева (МО «Екатерингофский»).

ЗАКС.Ру неоднократно писал о различных этапах скандальных выборов 2019 года, которые во многом схожи с муниципальной избирательной кампанией 2014 года. Некоторые яркие истории двух кампаний ЗАКС.Ру собрал в тесте на знание петербургских предвыборных скандалов.

Подготовила София Саттарова

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