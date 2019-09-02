В стане КПРФ требуют лишить Бортко партбилета

Решение о снятии с выборов кандидата от КПРФ в петербургские губернаторы Владимира Бортко вызвало гнев у "верхушки" партии. В нем видные коммунисты усматривают волюнтаризм и нанесение им репутационного вреда.

"Бортко — не командный игрок, он совершил грубейшую ошибку, нарушил партийный устав", - заявил в разговоре с телеканалом "Дождь" предводитель столичной ячейки КПРФ Валерий Рашкин, требующий строжайшего наказания для совершившего демарш кинорежиссера.

Таким наказанием, что очевидно для зампреда думской партии Юрия Афонина, должно стать для Бортко исключение из рядов коммунистов, причем в идеале исключиться он должен без посторонней помощи.

"Очевидно, что никакого политического и партийного будущего у него теперь нет. Он может сам принять решение выйти из партии", - рассудил Афонин.

В Telegram-канале бессменного лидера коммунистов Геннадия Зюганова щекотливая тема пока полностью игнорируется.

Бортко внезапно объявил о своем отказе участвовать в борьбе за губернаторский пост в ходе теледебатов 30 августа. На следующий день он отнес необходимое заявление в ЦИК и печально назвал себя в разговоре с журналистами "политическим трупом".

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