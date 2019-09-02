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18:38

В стане КПРФ требуют лишить Бортко партбилета

фото ЗакС политика В стане КПРФ требуют лишить Бортко партбилета

Решение о снятии с выборов кандидата от КПРФ в петербургские губернаторы Владимира Бортко вызвало гнев у "верхушки" партии. В нем видные коммунисты усматривают волюнтаризм и нанесение им репутационного вреда.

"Бортко — не командный игрок, он совершил грубейшую ошибку, нарушил партийный устав", - заявил в разговоре с телеканалом "Дождь" предводитель столичной ячейки КПРФ Валерий Рашкин, требующий строжайшего наказания для совершившего демарш кинорежиссера.

Таким наказанием, что очевидно для зампреда думской партии Юрия Афонина, должно стать для Бортко исключение из рядов коммунистов, причем в идеале исключиться он должен без посторонней помощи.

"Очевидно, что никакого политического и партийного будущего у него теперь нет. Он может сам принять решение выйти из партии", - рассудил Афонин.

В Telegram-канале бессменного лидера коммунистов Геннадия Зюганова щекотливая тема пока полностью игнорируется.

Бортко внезапно объявил о своем отказе участвовать в борьбе за губернаторский пост в ходе теледебатов 30 августа. На следующий день он отнес необходимое заявление в ЦИК и печально назвал себя в разговоре с журналистами "политическим трупом".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:18    
Афонин и Рашкин испугались, что Бортко обойдет их в гонке за скоро освобождающееся кресло Зюганова!

19:07    
Зачем Бортко партбилет, если у него уже нет ЯИЦ?

18:49    
Почему Афонин не затрагивает проделки власти с ее предвыборными манипуляциями? Почему КПРФ ничего не сделала и не делает, чтобы прекратить предвыборное беззаконие, которое Бортко озвучил и не один раз. Если КПРФ не справиться с этим, то партия должна была обратиться к народу. А у лидеров КПРФ виноват тот, который обнаружил нарушения и махинации. Действительно КПРФ достаточно второго места, чтобы только получить бабосы из госбюджета. И все!

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