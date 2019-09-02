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18:35

У мэрии Москвы пикетируют родители демонстрантов, фигурирующих в деле о "массовых беспорядках"

фото ЗакС политика У мэрии Москвы пикетируют родители демонстрантов, фигурирующих в деле о "массовых беспорядках"

Напротив столичной мэрии встали в одиночные пикеты родители молодых людей, являющихся фигурантам уголовного дела о "массовых беспорядках" 27 июля, информирует "Дождь".

Среди них - родители Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Николая Фомина и Даниила Конона.

В руках у участников пикетов плакаты, содержащие требования прекратить уголовное разбирательство в отношении их детей: "Свободу моему сыну", "Абсурдное "дело 212" должно быть прекращено", "Студентов сажают в тюрьму за политические убеждения".

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Фото: Эрнест Арутюнов / "Дождь"

Мать Даниила Конона и другие женщины ранее обратились с жалобами в Следственный комитет: руководиство СИЗО систематически отказывает им в свиданиях с сыновьями.

Сегодня, 2 сентября, в деле появились два новых фигуранта - некто Эдуард и задержанный в Минске россиянин Никита Чирцов. Таким образом, в разбирательстве участвуют уже 16 человек.

На московской акции протеста, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого стали в основном молодые люди до 30 лет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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